Ще кілька атак: в ISW оцінили ситуацію з наявною кількістю дронів у Росії

Аналітики Американського інституту вивчення війни стверджують, що російські війська, окрім ракет, вичерпали і свій арсенал безпілотників іранського виробництва після того, як атакували ними Україну останній місяць.

За наявної інформацією російські війська витратили 88 відсотків своїх запасів безпілотників Shahed-131 і -136, які вони наразі отримали від Ірану, залишилося приблизно лише 90 безпілотників іранського виробництва, повідомляють у ISW.

Раніше ISW оцінювало, що російські сили збільшили використання безпілотних літальних апаратів Shahed під час атак на Україну протягом останнього місяця, щоб підтримувати темп своєї кампанії проти української критичної інфраструктури без подальшого виснаження своїх більш цінних запасів ракет. Повідомляється, що контракт Росії з Іраном передбачає, що Іран надішле до Росії додатково 1000 безпілотників Shahed.

Російські війська, ймовірно, зможуть провести лише кілька масованих атак безпілотників в Україні в найближчій перспективі, поки Росія не отримає з Ірану чергову поставку безпілотників, які, як повідомляється, надходять партіями від 200 до 300.