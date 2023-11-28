Шевченківська премія 2024: комітет оголосив номінантів, які пройшли у другий тур

Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив список номінантів на премію 2024 року в семи категоріях, які пройшли у другий тур. Попереду ще відбір у третій тур.

Перший тур конкурсу відбувся 27 листопада, тоді розглядали твори з довгого списку. За результатами голосування до другого туру потрапили такі роботи:

Номінанти з літератури:

Катерина Бабкіна “Мій дід танцював краще за всіх”;

Василь Карасьов (Трубай) “Павутина”;

Дмитро Лазуткін “Закладка”;

Юлія Мусаковська “Бог свободи”;

Ігор Павлюк “Танець Мамая”;

Степан Процюк “Руки і сльози. Роман про Івана Франка”, “Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника”;

Наталія Фурса “Вернигора”;

Ярина Чорногуз “[dasein: оборона присутності]”.

Номінанти з літературознавства і мистецтвознавства:

Тамара Гундорова “Леся Українка. Книги Сивілли”;

Ігор Набитович “Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький”;

Людмила Тарнашинська “Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти”;

Василь Яременко “Борис Грінченко — національної ідеї смолоскип”.

Номінанти з публіцистики й журналістики:

Олександр Зайцев “Націоналіст у добі фашизму. Львівський період Дмитра Донцова: 1922–1939 роки. Начерк інтелектуальної біографії”;

Іван Коломієць (Вано Крюґер) “Розчахнута квітка”;

Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко — серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя, зокрема, фільм “20 днів у Маріуполі”;

Олександр Михед “Позивний для Йова. Хроніки вторгнення”;

Олег Романчук “Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи. Публіцистики воєнного часу”.

Номінанти з музичного мистецтва:

Джамала — альбом Qirim (кандидатку висунуло АТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України”);

Володимир Кушпет, Сергій Захарець — українські народні козацькі думи;

твори Кармелли Цепколенко;

Олександр Шимко — містерія “Вирій”.

Номінанти з візуальних мистецтв:

Олена Гром — цикл фоторобіт “Мистецтво жити у критичній зоні”;

Андрій Єрмоленко — серія робіт “Ukrainian resistance // Український опір”;

Олександр Животков — виставка “Вівтар”.

Номінанти з кіномистецтва:

документальне кіно “Юкі” Володимира Мули;

стрічка “Памфір” Дмитра Сухолиткого-Собчука.

Номінанти з театрального мистецтва: