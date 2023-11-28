Шевченківська премія 2024: комітет оголосив номінантів, які пройшли у другий тур

Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив список номінантів на премію 2024 року в семи категоріях, які пройшли у другий тур. Попереду ще відбір у третій тур.
Перший тур конкурсу відбувся 27 листопада, тоді розглядали твори з довгого списку. За результатами голосування до другого туру потрапили такі роботи:
Номінанти з літератури:
- Катерина Бабкіна “Мій дід танцював краще за всіх”;
- Василь Карасьов (Трубай) “Павутина”;
- Дмитро Лазуткін “Закладка”;
- Юлія Мусаковська “Бог свободи”;
- Ігор Павлюк “Танець Мамая”;
- Степан Процюк “Руки і сльози. Роман про Івана Франка”, “Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника”;
- Наталія Фурса “Вернигора”;
- Ярина Чорногуз “[dasein: оборона присутності]”.
Номінанти з літературознавства і мистецтвознавства:
- Тамара Гундорова “Леся Українка. Книги Сивілли”;
- Ігор Набитович “Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький”;
- Людмила Тарнашинська “Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти”;
- Василь Яременко “Борис Грінченко — національної ідеї смолоскип”.
Номінанти з публіцистики й журналістики:
- Олександр Зайцев “Націоналіст у добі фашизму. Львівський період Дмитра Донцова: 1922–1939 роки. Начерк інтелектуальної біографії”;
- Іван Коломієць (Вано Крюґер) “Розчахнута квітка”;
- Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко — серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя, зокрема, фільм “20 днів у Маріуполі”;
- Олександр Михед “Позивний для Йова. Хроніки вторгнення”;
- Олег Романчук “Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи. Публіцистики воєнного часу”.
Номінанти з музичного мистецтва:
- Джамала — альбом Qirim (кандидатку висунуло АТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України”);
- Володимир Кушпет, Сергій Захарець — українські народні козацькі думи;
- твори Кармелли Цепколенко;
- Олександр Шимко — містерія “Вирій”.
Номінанти з візуальних мистецтв:
- Олена Гром — цикл фоторобіт “Мистецтво жити у критичній зоні”;
- Андрій Єрмоленко — серія робіт “Ukrainian resistance // Український опір”;
- Олександр Животков — виставка “Вівтар”.
Номінанти з кіномистецтва:
- документальне кіно “Юкі” Володимира Мули;
- стрічка “Памфір” Дмитра Сухолиткого-Собчука.
Номінанти з театрального мистецтва:
- “Для домашнього огнища” Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки;
- “Зерносховище”, “Зелені коридори” та “Саша, винеси сміття”, реж. Максим Голенко;
- опера “Катерина” Олександра Родіна за Шевченком від Одеського національного академічного театру опери та балету;
- вистави “Конотопська відьма” та “Калігула” Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.