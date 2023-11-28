Суспільство

Шевченківська премія 2024: комітет оголосив номінантів, які пройшли у другий тур

28 Листопада 2023 13:31
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Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив список номінантів на премію 2024 року в семи категоріях, які пройшли у другий тур. Попереду ще відбір у третій тур.

Перший тур конкурсу відбувся 27 листопада, тоді розглядали твори з довгого списку. За результатами голосування до другого туру потрапили такі роботи:

Номінанти з літератури:

  • Катерина Бабкіна “Мій дід танцював краще за всіх”;
  • Василь Карасьов (Трубай) “Павутина”;
  • Дмитро Лазуткін “Закладка”;
  • Юлія Мусаковська “Бог свободи”;
  • Ігор Павлюк “Танець Мамая”;
  • Степан Процюк “Руки і сльози. Роман про Івана Франка”, “Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника”;
  • Наталія Фурса “Вернигора”;
  • Ярина Чорногуз “[dasein: оборона присутності]”.

Номінанти з літературознавства і мистецтвознавства:

  • Тамара Гундорова “Леся Українка. Книги Сивілли”;
  • Ігор Набитович “Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький”;
  • Людмила Тарнашинська “Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти”;
  • Василь Яременко “Борис Грінченко — національної ідеї смолоскип”.

Номінанти з публіцистики й журналістики:

  • Олександр Зайцев “Націоналіст у добі фашизму. Львівський період Дмитра Донцова: 1922–1939 роки. Начерк інтелектуальної біографії”;
  • Іван Коломієць (Вано Крюґер) “Розчахнута квітка”;
  • Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко — серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя, зокрема, фільм “20 днів у Маріуполі”;
  • Олександр Михед “Позивний для Йова. Хроніки вторгнення”;
  • Олег Романчук “Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи. Публіцистики воєнного часу”.

Номінанти з музичного мистецтва:

  • Джамала — альбом Qirim (кандидатку висунуло АТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України”);
  • Володимир Кушпет, Сергій Захарець — українські народні козацькі думи;
  • твори Кармелли Цепколенко;
  • Олександр Шимко — містерія “Вирій”.

Номінанти з візуальних мистецтв:

  • Олена Гром — цикл фоторобіт “Мистецтво жити у критичній зоні”;
  • Андрій Єрмоленко — серія робіт “Ukrainian resistance // Український опір”;
  • Олександр Животков — виставка “Вівтар”.

Номінанти з кіномистецтва:

  • документальне кіно “Юкі” Володимира Мули;
  • стрічка “Памфір” Дмитра Сухолиткого-Собчука.

Номінанти з театрального мистецтва:

  • “Для домашнього огнища” Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки;
  • “Зерносховище”, “Зелені коридори” та “Саша, винеси сміття”, реж. Максим Голенко;
  • опера “Катерина” Олександра Родіна за Шевченком від Одеського національного академічного театру опери та балету;
  • вистави “Конотопська відьма” та “Калігула” Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

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