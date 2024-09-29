Сестра Кім Чен Ина заявила, що США “грає з вогнем”, надаючи допомогу Україні

Північна Корея, яку звинувачують у незаконному постачанні зброї в Росію, заявила, що військова допомога США Україні в розмірі 8 мільярдів доларів є «неймовірною помилкою» і грою з вогнем проти ядерної наддержави. Про це пише Reuters.

Президент США Джо Байден оголосив про нову допомогу під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, щоб допомогти Києву захистити себе. До пакета увійде зброя більшої дальності, яка підвищить здатність України завдавати ударів по Росії з більш безпечних відстаней.

Кім Йо Чжон, впливова сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, заявила, що Вашингтон веде до ескалації конфлікту в Україні та ставить усю Європу на межу ядерної війни.

«Сполучені Штати і Захід не повинні ігнорувати або недооцінювати серйозне попередження Росії», – йдеться в заяві Кім, опублікованій державним інформаційним агентством KCNA.

«Чи справді Сполучені Штати і Захід здатні впоратися з наслідками, коли вони безрозсудно грають з вогнем проти Росії, яка є ядерною наддержавою?» – сказала вона.

Президент Росії Володимир Путін попередив, що може застосувати ядерну зброю, якщо по Росії буде завдано ракетних ударів, і розглядатиме будь-який напад на неї, підтриманий ядерною державою, як спільний напад.

Допомагати Зеленському продовжувати військову авантюру – небезпечна і безвідповідальна витівка, і оголошення про нову військову допомогу в розмірі 8 мільярдів доларів було «неймовірною помилкою і дурним вчинком», вважає Кім.

Кім, який обіймає посаду в правлячій Трудовій партії Північної Кореї, часто виступає із заявами про позицію Пхеньяну з політичних питань і питань безпеки, які, як вважається, санкціоновані верховним лідером країни.

За останній рік відносини між Північною Кореєю і Росією значно покращилися: їхні лідери двічі зустрічалися і домовилися про «всеосяжне стратегічне партнерство», яке містить взаємні зобов’язання з оборони.

З вересня минулого року Північна Корея поставила в Росію щонайменше 16 500 контейнерів зі зброєю, і Росія вже запускає ракети з цих партій по Україні, заявили Сполучені Штати.

І КНДР, і Росія заперечують наявність незаконної торгівлі зброєю.