Суспільство

Сенатор, який знущався з “незграбності” Байдена, сам скотився вниз трапом

13 Жовтня 2023 15:19
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сша

Сенатор від штабу Алабама Томмі Табервілл, який знущався з падінь президента США Джо Байдена, сам потрапив в аналогічну ситуацію.

Відповідне відео було оприлюднене у соцмережах і викликало глузування користувачів уже над самим «тролем».

Річ у тім, що, коментуючи конфузи з Байденом, сенатор-республіканець усіляко висміював його «незграбність».

«Він падає щоразу, коли я вмикаю телевізор», — заявляв він журналістам.

Однак, як зазначають користувачі, карма Табервілла все ж наздогнала.

На оприлюдненому відео він спускається трапом і випадково оступається.

При цьому, на відміну від Байдена, сенатор не просто впав на коліно, а буквально скотився вниз сходами, ніби з гірки.


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