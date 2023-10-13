Сенатор, який знущався з “незграбності” Байдена, сам скотився вниз трапом

Сенатор від штабу Алабама Томмі Табервілл, який знущався з падінь президента США Джо Байдена, сам потрапив в аналогічну ситуацію.
Відповідне відео було оприлюднене у соцмережах і викликало глузування користувачів уже над самим «тролем».
Річ у тім, що, коментуючи конфузи з Байденом, сенатор-республіканець усіляко висміював його «незграбність».
«Він падає щоразу, коли я вмикаю телевізор», — заявляв він журналістам.
Однак, як зазначають користувачі, карма Табервілла все ж наздогнала.
На оприлюдненому відео він спускається трапом і випадково оступається.
При цьому, на відміну від Байдена, сенатор не просто впав на коліно, а буквально скотився вниз сходами, ніби з гірки.
Tommy Tuberville on Biden’s Europe trip: “I’m afraid he’s going to fall down every time I turn on television.”— Hoodlum 🇺🇸 (@NotHoodlum) October 11, 2023
Here’s Tommy …. pic.twitter.com/QKLhlK0NUy