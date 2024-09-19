Політика

Секретна служба США “зацікавилась” постом Маска про погрози Байдену і Гарріс, – Bloomberg
19 Вересня 2024 18:47
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Ілон Маск, сша
Американський мільярдер Ілон Маск / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Секретна служба США вивчає допис Ілона Маска в соціальній мережі X, в якому він висловив думку, що дивно, що ніхто не намагався вбити президента Джо Байдена або віце-президента Камалу Гарріс. 

Про це повідомляє Bloomberg.

У неділю, невдовзі після другого замаху на колишнього президента Дональда Трампа, X-акаунт під назвою DogeDesigner поставив запитання: “Чому вони хочуть вбити Дональда Трампа?”.

Маск відповів своїм 198 мільйонам підписників: “І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу”, – написав він.

Пізніше, після тон критики, Маск видалив пост, і заявив, що це був жарт. Але його вже побачили десятки мільйонів людей, включаючи Секретну службу США.


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