Секретна служба США “зацікавилась” постом Маска про погрози Байдену і Гарріс, – Bloomberg

Секретна служба США вивчає допис Ілона Маска в соціальній мережі X, в якому він висловив думку, що дивно, що ніхто не намагався вбити президента Джо Байдена або віце-президента Камалу Гарріс.

Про це повідомляє Bloomberg.

У неділю, невдовзі після другого замаху на колишнього президента Дональда Трампа, X-акаунт під назвою DogeDesigner поставив запитання: “Чому вони хочуть вбити Дональда Трампа?”.

Маск відповів своїм 198 мільйонам підписників: “І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу”, – написав він.

Пізніше, після тон критики, Маск видалив пост, і заявив, що це був жарт. Але його вже побачили десятки мільйонів людей, включаючи Секретну службу США.