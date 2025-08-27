        Кримінал

        Секретарці Святошинського суду Києва, яка позувала з нацистським прапором, оголосили підозру

        Галина Шподарева
        27 Серпня 2025 14:34
        читать на русском →
        Секретарка Святошинського суду / Фото: Поліція Києва
        Секретарка Святошинського суду / Фото: Поліція Києва

        Правоохоронці повідомили про підозру за публічне поширення нацистської символіки у соцмережах 23-річній жительці Києва. Жінка зробила фото з прапором під час відпочинку з друзями та опублікувала світлину в соцмережі.

        Про це повідомляє поліція Києва.  

        Реклама
        Реклама

        Йдеться про секретарку Святошинського суду Києва, яка у серпні під час відпочинку в компанії друзів зробила фото, тримаючи в руках прапор з нацистською символікою.

        Під час спілкування із правоохоронцями порушниця пояснила, що зробила це “заради розваги”. У ході слідчих дій працівники поліції вилучили прапор та телефон у якості речових доказів — розповіли в поліції.

        Дії порушниці кваліфіковані за ч. 1 ст. 436-1 КК України — публічне використання символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

        У Києві секретарці суду інкримінують публічне використання символіки нацистського режиму / Фото: Поліція Києва

        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини