Секретарці Святошинського суду Києва, яка позувала з нацистським прапором, оголосили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру за публічне поширення нацистської символіки у соцмережах 23-річній жительці Києва. Жінка зробила фото з прапором під час відпочинку з друзями та опублікувала світлину в соцмережі.

Про це повідомляє поліція Києва.

Реклама

Реклама

Йдеться про секретарку Святошинського суду Києва, яка у серпні під час відпочинку в компанії друзів зробила фото, тримаючи в руках прапор з нацистською символікою.

Під час спілкування із правоохоронцями порушниця пояснила, що зробила це “заради розваги”. У ході слідчих дій працівники поліції вилучили прапор та телефон у якості речових доказів — розповіли в поліції.

Дії порушниці кваліфіковані за ч. 1 ст. 436-1 КК України — публічне використання символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.