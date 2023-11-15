Політика

Секретар РНБО розповів, як мають працювати Telegram-канали в Україні

15 Листопада 2023 13:55
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данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов виклав основні принципи безпечної роботи Telegram-каналів в українському інфопросторі. Це деанонімізація, перевірка фактів, аби уникнути російських ІПСО, а також дотримання журналістських стандартів.

Про це Данілов написав у своєму Facebook.

Голова РНБО порушив цю тему, бо останнім часом діяльність Telegram-каналів “викликала більш ніж жваве обговорення у медіа”. Частина українців вважає, що такі канали небезпечні, частина обстоює їх доцільність. Отже, Данілов акцентував на трьох пунктах, які, на його думку, важливі для функціонування в Україні цих інформаційних майданчиків.

По-перше, головна небезпека Telegram-каналів — анонімність.

“Відповідальні за поширення інформації, яка охоплює і впливає на мільйонну аудиторію, мають бути відомі. Які наслідки поширення «неназваними авторами», наприклад, фотографій результатів роботи ППО, пересування Сил оборони, дислокацій військових підрозділів – ми всі бачили і знаємо. Ціна такої «журналістської» роботи – життя десятків людей цивільних і військових”, — наголошує секретар РНБО.

Відповідно, основна вимога для таких платформ — деанонімізація, чітке називання, хто продукує контент, хто відповідальний за поширення тієї чи іншої інформації.

Другий пункт, як зазначає Данілов, — важливо пам’ятати, що Росія першою почала використовувати Telegram-мережі, аби маніпулювати суспільною думкою, поширювати фейки, дезінформацію. Данілов додав, що активності російських спецслужб в соцмережі припадає на 2019 рік, а технології були апробовані у 2014-15 роках на окупованих територіях.

“До цього часу в Україні популярна мережа Telegram-каналів, що адмініструються 85-м головним центром спеціальної служби генеральним управлінням Генштабу Збройних сил РФ (підрозділ психологічних операцій). Саме через ці канали нам розповідають про «зрив мобілізації», «провал контрнаступу», «зраду союзників», «втому Заходу» і як висновок – «необхідні поступки і перемовини»”, — каже представник РНБО.

Під час підготовки до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року російські спецслужби створили розгалужену мережу Telegram-ресурсів, що маскуються під українські патріотичні канали. Росіяни й досі продовжують цю діяльність: адаптуються, враховують помилки, краще маскуються.

“Загроза впливу зі сторони путінського режиму на 10-мільйонну українську аудиторію користувачів Telegram нікуди не поділася. Вона постійна, вона над нами, як загроза ракетних ударів”, — наголошує Олексій Данілов.

Третім принципом роботи відповідальних українських Telegram-каналів посадовець називає дотримання журналістських стандартів, відкриту редакційну політику. Адже якщо українські медійники створюватимуть якісний інформаційний продукт у Telegram, вони зможуть протистояти російським мережам, витіснити їх.


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