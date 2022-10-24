Техно

ЗСУ отримають 11 комплексів безпілотників PUMA-LE

24 Жовтня 2022 21:21
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зброя

Збройні сили України отримають 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE.

Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Купуємо для ЗСУ 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE. Їх вартість понад 540 млн грн. Дрони оснащені звичайною та тепловізійною камерою з 6-кратним зумом. Це дозволяє виявляти противника вдень, вночі та за будь-якої погоди”, – заявив Федоров.

Зазначається, що безпілотники долають відстань до 60 км. Дрони перебувають у польоті близько 6 годин і підіймаються на висоту до 3 кілометрів. Це робить їх непомітними для окупантів.

PUMA-LE на озброєнні у 18 країнах світу: США, Великобританія, Німеччина, Франція тощо.


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