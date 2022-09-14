Залужний показав, які російські трофеї ЗСУ захопили у Харківській області

Українські військові захопили чимало російської техніки під час звільнення Харківської області. Частину трофейної зброї вже відправили на передову.
Російську техніку захопили під час штурму позицій “Москва” та “Пітєр” у районах населених пунктів Новогусарівка, Щурівка та Байрак Харківської області.
Українські воїни забрали велику кількість техніки та боєкомплектів ворога. Більшу частину з них вже відправили на фронт знищувати окупантів.
Підрозділам ЗСУ вдалося захопити:
- протитанковий переносний комплекс “фагот”;
- станкові протитанкові гранатомети (СПГ-9);
- великокаліберні кулемети (ДШК);
- БМП-2 та БМП-3:
- буксировану протитанкову гармату “Рапіра”;
- міни та інші протитанкові засоби.
Крім того, захисники захопили російські танки та боєприпаси для них, яких раніше не було на озброєнні української армії, а також новітню систему радіоелектронної боротьби.