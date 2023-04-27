Техно

В українській шкільній програмі може з’явитися вивчення штучного інтелекту

27 Квітня 2023 17:38
8
читать на русском →
школа, ChatGPT

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у шкільній програмі може з’явитися вивчення штучного інтелекту, оскільки це “тренд, який краще очолити”.

Про це він сказав у інтерв’ю Укрінформу.

“Наші діти повинні мати хороші знання про штучний інтелект. Ми внесемо відповідні зміни у шкільну програму. Це невід’ємна частина сучасних інноваційних навичок, які допоможуть їм у майбутньому”, – пояснив Федоров.

Він наголосив, що ШІ – це безповоротний тренд, тож варто вчити дітей користуватися ним з початкової школи, адже це може допомогти у майбутньому навчанні та житті загалом.

“ШІ – це безповоротний тренд, який краще очолити. Його можна боятись та ігнорувати або розібратись та використовувати для покращення власного життя. Доки розвиток цього сегменту лише набирає оберту, є можливість завчасно вивчити технології OpenAI, Google, Microsoft та інші. ШІ буде впливати на ринок праці, і до цього варто бути готовим”, – наголосив міністр.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Квітня 2023 15:10
39

WP: Росія може фінансувати війну в Україні принаймні ще рік
27 Квітня 2023 16:43
28

Окупанти обстріляли Токарівку на Харківщині, одна людина загинула
27 Квітня 2023 15:37
30

У Житомирській області заборонили діяльність УПЦ МП
27 Квітня 2023 14:33
45

СБУ перекрила 8 каналів втечі ухилянтів
27 Квітня 2023 12:49
48

НАТО поставила Україні майже всі обіцяні бойові машини, заявив генсек
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
Юрий САПРОНОВ

Багато гівна летить на вентилятор
Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
усі думки