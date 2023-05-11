Техно

Укрзалізниця почала використовувати ChatGPT для обробки звернень пасажирів

11 Травня 2023 17:25
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укрзалізниця, ChatGPT

Укрзалізниця використовує штучний інтелект, зокрема ChatGPT, створений компанією Open AI, для обробки та аналізу текстових звернень пасажирів, отриманих через мобільний застосунок компанії. Раніше цю роботу виконували співробітники “Укрзалізниці”, повідомляє пресслужба компанії.

“Протягом одного дня ми отримуємо в середньому 1300 оцінок поїздки від пасажирів через застосунок. Приблизно 300 з них — текстові відгуки, що стосуються безпосередньо роботи залізниці. Кожен такий відгук раніше ми обробляли вручну — тепер цю роботу виконує ChatGPT”, – йдеться у повідомленні.

Штучний інтелект автоматично розподіляє звернення пасажирів на 21 тематику – від “якості обслуговування” до “запізнень”. Після чого вже розбиті за категоріями звернення завантажуються в систему аналізу, що дозволяє відстежувати по днях, тижнях та місяцях динаміку скарг щодо конкретних поїздів та маршрутів.

Таке застосування ChatGPT дозволяє Укрзалізниці прискорити роботу з аналізу зворотного зв’язку та визначати найбільш проблемні ділянки та, відповідно, оперативніше реагувати.

випадків, уточнюють в УЗ.

В Укрзалізниці нагадують, що написати побажання чи пропозиції з будь-якого приводу пасажири можуть не лише через застосунок — а й через чат-бот Укрзалізниці у Viber, Telegram, Facebook Messenger чи Apple Messages, електронну пошту чи QR-коди, розміщені на вокзалах та поїздах.


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