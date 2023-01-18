Сучасний інвертор як спосіб збільшити комфортність авто

В умовах стрімкого ритму життя сучасна людина може проводити значну частину доби в авто, багато переміщуватися. З цією обставиною пов’язана необхідність зробити час перебування в ньому результативнішим, витрачати його максимально раціонально, покращити умови для тривалих поїздок та подорожей. Забезпечити бажаний рівень комфорту допоможе використання звичних гаджетів та побутових електроприладів, що працюють від мережі. Для цього необхідне підключення до 220 В, як у домашніх умовах. Із цим завданням чудово впорається автомобільний інвертор. Але вибирати та експлуатувати його потрібно правильно.

Вибір надійного інвертора: основні принципи

Автомобільний перетворювач напруги — спеціальний пристрій, за допомогою якого вхідний постійний електрострум із напругою 12/24 В перетворюється на вихідний змінний 220 В. Призначення такого обладнання — живлення малопотужної техніки в дорозі.

Основні правила вибору інвертора:

Потужність перетворювача не має перевищувати той самий показник автомобільного генератора. В іншому випадку ввімкнення інвертора призводитиме до розрядки АКБ транспортного засобу.

Загальний номінальний режим роботи під’єднаних приладів не має перевищувати потужність перетворювача.

В іншому випадку споживачі просто не будуть заряджатися або працювати. Інвертор на 150–200 Вт підходить для невеликих приладів (смартфонів), автомобільний перетворювач напруги на 300–1500 Вт — для побутової техніки (телевізор, ноутбук, мікрохвильова піч), пристрій понад 1500 Вт — для живлення потужного обладнання (електроінструменти).

Забезпечення напруги 220 В в автомобілі істотно покращує якість подорожі, дає змогу виконувати багато важливих завдань. Однак бездумне використання інверторів у машині, порушення правил експлуатації такої техніки може призвести до швидкого виходу її з ладу, а в гіршому варіанті — до займання транспортного засобу.

Як безпечно використовувати автомобільний перетворювач

Успішну експлуатацію інвертора визначають дисциплінованість власника авто, дотримання ним таких правил:

Під’єднувати пристрій з навантаженням понад 300 Вт не до прикурювача, а безпосередньо до АКБ за допомогою спеціальних проводів.

Не перевищувати ліміт у 2 кВт, інакше акумулятор може вийти з ладу або навіть вибухнути.

Не порушувати передбачений алгоритм активації інвертора: під час пуску двигуна пристрій має бути вимкнений, після успішного старту увімкнути його на 10–15 с, а потім приєднувати споживачі.

За умови правильної експлуатації автомобільного перетворювача напруги його робота не позначиться на бортовій мережі транспортного засобу. Багато виробників оснащують інвертори спеціальними механізмами захисту від замикань та перевантажень. Такі пристрої коштують дорожче, але їхнє безпечне використання гарантоване.