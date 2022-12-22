Що таке AirTag, та як уберегтися від стеження

Майже два роки тому Apple презентувала мітки AirTag, які були створені для швидкого пошуку речей. Але тямущі користувачі почали знаходити більш оригінальні варіанти застосування аксесуара. Розповідаємо, як працює пристрій та що робити, щоб не стати об’єктом стеження.

Принцип роботи AirTag

Пристрій виглядає як невелика металева таблетка, її діаметр – 3 см при вазі в 11 г. Всередину встановлена батарейка, яка здатна пропрацювати цілий рік. Для використання необхідно піднести мітку до iPhone, iPad або iPod, на екрані гаджета відобразиться повідомлення з пропозицією присвоїти ім’я.

Після завершення налаштування AirTag відображатиметься у програмі «Локатор». Тут відображається поточне місцезнаходження, а за необхідності, програма дозволяє запустити відтворення звуку на пристрої. У фірмових картах Apple для аксесуара прокладається маршрут.

Перевага тегу полягає в тому, що він не пов’язаний із супутниками та мобільною передачею даних. Пристрою достатньо опинитися в полі видимості будь-якого пристрою Apple (наприклад, Айфон 14 Про випадкового перехожого), й через нього буде відправлятися сигнал.

Задумка Apple полягала в наступному – користувач чіпляє мітку на ключі, сумку або будь-яку іншу річ, яку можна втратити. Бізнес-план виглядав ідеально – щоб користуватися AirTag, необхідно докупляти аксесуари-кріплення, на зразок брелоків та підвісок, не кажучи про те, що покупець навряд чи обмежується одним ЕйрТегом. Через кілька місяців компанія почала отримувати скарги.

Ідеальний пристрій, що стежить, від IT-гіганта

Справа в тому, що користувачі не стали обмежуватися захистом особистих речей, та не стали чіпляти брелок на нашийник домашнього улюбленця. Натомість вони почали шпигувати за сторонніми людьми. Маленький пристрій майже непомітний й невагомий — підкинути «таблетку» в кишеню куртки, сумку або рюкзак не складає труднощів.

Іронія в тому, що AirTag відпрацьовує завдання з дивовижною точністю — через додаток «Локатор» можна визначити місце розташування в радіусі 1–3 метрів. На щастя, компанія розробила кілька захисних механізмів, які знижують ризик стати об’єктом стеження.

Програмне забезпечення проти стеження

Якщо ви власник Айфона, що працює під управлінням iOS 14.5, на пристрій прийде сповіщення «Ваше місце розташування може бути видно власнику цього AirTag». Що стосується користувачів смартфонів на Андроїд, вони менш захищені — щоб виявити трекер, знадобиться встановити додаток Tracker Detect.

Ті, хто не користується спеціальним додатком або володіє Айфоном з версією iOS нижче 14.5, доведеться «почекати» від 8 до 24 год — в цьому проміжку часу аксесуар почне видавати звукове сповіщення.

Як відключити чужий AirTag

Якщо ви отримали повідомлення, що поруч з вами знаходиться чужий ЕйрТег — можете деактивувати його, якщо натиснете на «Продовжити». Ви побачите інструкцію, яка дозволить відключити пристрій. Або ж можна просто витягнути батарейку — цей спосіб швидкий та надійний.