Що потрібно знати під час вибору телевізора 4К?

Стрімкий розвиток технологій з кожним днем ​​дає дедалі більше нових можливостей користувачам. ТВ і інші засоби отримання візуальної інформації щільно закріпилися в нашому житті. Хочете купити 4К телевізор, але не знаєте, як вибрати та на які характеристики звернути увагу при купівлі? Далі у статті фахівці інтернет-магазину Цифра розповідають про головні критерії вибору.

4К-роздільна здатність майбутнього

Ще 10 років тому дисплеї з роздільною здатністю HD (1280×720) вважалися еталоном якості зображення. Однак зараз це вже застаріла роздільна здатність. Поступово їй на зміну прийшли Full HD (1920×1080) та 4К (3840×2160). Багато моніторів і телевізорів оснащуються панелями з роздільною здатністю 4К, відповідно, на них зростає попит.

Велика щільність пікселів дає можливість насолоджуватися яскравою та насиченою картинкою. Як вибрати 4К телевізор і як не потрапити на хитрощі маркетологів? Для цього розглянемо докладніше основні особливості телевізорів 4К.

Технології виготовлення 4К телевізорів

Якість зображення залежить не тільки від роздільної здатності дисплея, а ще й від технології, за якою його виробляють. Знання про різницю у технологіях виготовлення екранів допоможе у питанні, як правильно вибрати телевізор 4К.

Найпоширенішими є OLED та QLED. Щодо технології OLED, то вона по-справжньому вражає після переходу зі застарілого LCD формату. Екрани, що використовують OLED технологію, генерують власне світло і, як наслідок, не вимагають додаткового підсвічування. А головною особливістю є ідеальний чорний колір, який досягається за рахунок відключення пікселів у місцях, де зображено чорний об’єкт.

Технологія QLED, яку винайшла компанія Samsung, є вінцем розвитку технології квантових точок. Такі дисплеї здатні розширювати світлову палітру та забезпечувати максимальні значення яскравості. Тому зображення виглядає більш барвистим і має широкий динамічний діапазон.

Корисні функції телевізорів 4К

Можна нескінченно перераховувати технічні характеристики цих пристроїв. Але не всі впливають на процес звичайного використання. На що варто звернути увагу при виборі телевізора 4К:

Наявність Smart TV — ця технологія присутня у переважній більшості сучасних телевізорів. Її наявність дозволяє серйозно розширити спектр функцій, що виконуються пристроєм. Перегляд YouTube або інших стримінгових платформ — це одна з переваг цієї системи.

HDR — технологія HDR (High Dynamic Range) почала набирати популярності разом з підтримкою 4К. З ним можна переглядати зображення з більшим діапазоном тонів. Як наслідок, на екрані видно більше деталей навіть у темних ділянках кадру.

Вартість — головний параметр у питанні, як правильно вибрати телевізор 4К. Завдяки розвитку індустрії пристрої з’явилися в кожному ціновому сегменті, тому тепер ви зможете купити телевізор 4К, не витрачаючи нечувані гроші.

Кому потрібний 4К телевізор?

Тепер настав час підбити підсумок і з’ясувати, чи варто купувати 4К телевізор. Його точно варто купувати, якщо ви маєте намір дивитися контент у форматі 4К. Також варто оцінити вартість актуальних моделей та порівняти з бюджетом на покупку. Якщо ці умови не підходять, краще звернути увагу на бюджетні моделі з Full HD. Сподіваємося, ця стаття допомогла вам з’ясувати, як вибрати телевізор 4К і чи варто його купувати.