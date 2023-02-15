Техно

Поради при виборі вантажної техніки для сільгосп робіт або перевезень

15 Лютого 2023 16:44
17
  На правах реклами

Обійтися без вантажної техніки в сучасному житті абсолютно неможливо.

Саме вантажна техніка доставить вашу їжу від дистриб’ютора на склад магазину, замовлені товари на поштове відділення, зерно та інші культури на обробку та транспортує будь-які товари та вантажі у потрібних умовах.

З прискоренням темпу життя і розквітом онлайн покупок кожен бізнес бажає мати свою логістику та якісний автопарк, як і що вибрати, а також які новинки є  в галузі – розповімо нижче.

Економічність у всьому або хороша альтернатива рідким видам палива.

Вантажні автомобілі вступили у фазу газифікації, тепер на ринку з’явилися машини двох типів – це може бути абсолютно газовий двигун або газодизельного типу. Агрегати з цим нововведенням з’явилися вже в декількох відомих брендах, таких як Iveco, Volvo і Scania. Такі ринкові гіганти, як компанія Amazon, вже здійснили велике замовлення вантажівок на природному газі від марки Iveco, які значно збільшують запас ходу, майже на 650 км, і будуть більш комфортними для навігації, оскільки мають вбудований голосовий помічник.

Причепи та напівпричепи стають компактнішими та ергономічнішими, чому сприяло введення вагового контролю.

На українському ринку з’явилися зерновози з легкого виду алюмінію, що допомагає вийти на показник до 6500 кг. Укріплена рама також виготовляється з даного матеріалу.

Також розвивається автоматизованість процесу розвантаження причепів, їх зчеплення, закриття дверей та багато іншого, що згодом спростить роботу водія, перетворивши його на керуючого оператора.

Комфортність робочого місця водія забезпечується наявністю зручного спальника та гарною шумоізоляцією кабіни.

Знайти, підібрати та купити вантажну техніку в Україні, не виходячи з дому чи офісу.

Звучить дуже добре, щоб бути правдою, але дозвольте вас переконати. Навесні цього року становище онлайн ринку значно покращилося з появою аграрної дошки оголошень VAS: https://ua.vas.trade/

Товари, як легко здогадатися, на сервісі мають сільгосп спрямованість. Каталог складається з різних категорій, одну з яких повністю займає вантажна техніка, а це означає, що саме туди користувачі сайту можуть публікувати оголошення про купівлю та продаж вантажівок б/у та нового стану.

Так що, якщо ви зараз активно шукаєте авто для перевезення вантажів і ознайомилися з перерахованими нововведеннями – можна приступати до підбору, не втрачаючи часу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Лютого 2023 19:01
8

Російські окупанти ведуть наступальні дії на п’ятьох напрямках, – Генштаб
15 Лютого 2023 17:53
33

Втрати РФ зараз найбільші від початку цієї ганебної війни – ГУР
15 Лютого 2023 17:32
20

Верховний Суд підтвердив законність націоналізації «ПриватБанку»
15 Лютого 2023 16:39
34

Зеленський про ситуацію в Бахмуті: “Складно, тримаються”
15 Лютого 2023 16:01
62

Резніков заявив, що президент попросив його залишитися на посту
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки