Обійтися без вантажної техніки в сучасному житті абсолютно неможливо.

Саме вантажна техніка доставить вашу їжу від дистриб’ютора на склад магазину, замовлені товари на поштове відділення, зерно та інші культури на обробку та транспортує будь-які товари та вантажі у потрібних умовах.

З прискоренням темпу життя і розквітом онлайн покупок кожен бізнес бажає мати свою логістику та якісний автопарк, як і що вибрати, а також які новинки є в галузі – розповімо нижче.

Економічність у всьому або хороша альтернатива рідким видам палива.

Вантажні автомобілі вступили у фазу газифікації, тепер на ринку з’явилися машини двох типів – це може бути абсолютно газовий двигун або газодизельного типу. Агрегати з цим нововведенням з’явилися вже в декількох відомих брендах, таких як Iveco, Volvo і Scania. Такі ринкові гіганти, як компанія Amazon, вже здійснили велике замовлення вантажівок на природному газі від марки Iveco, які значно збільшують запас ходу, майже на 650 км, і будуть більш комфортними для навігації, оскільки мають вбудований голосовий помічник.

Причепи та напівпричепи стають компактнішими та ергономічнішими, чому сприяло введення вагового контролю.

На українському ринку з’явилися зерновози з легкого виду алюмінію, що допомагає вийти на показник до 6500 кг. Укріплена рама також виготовляється з даного матеріалу.

Також розвивається автоматизованість процесу розвантаження причепів, їх зчеплення, закриття дверей та багато іншого, що згодом спростить роботу водія, перетворивши його на керуючого оператора.

Комфортність робочого місця водія забезпечується наявністю зручного спальника та гарною шумоізоляцією кабіни.

Знайти, підібрати та купити вантажну техніку в Україні, не виходячи з дому чи офісу.

Звучить дуже добре, щоб бути правдою, але дозвольте вас переконати. Навесні цього року становище онлайн ринку значно покращилося з появою аграрної дошки оголошень VAS: https://ua.vas.trade/

Товари, як легко здогадатися, на сервісі мають сільгосп спрямованість. Каталог складається з різних категорій, одну з яких повністю займає вантажна техніка, а це означає, що саме туди користувачі сайту можуть публікувати оголошення про купівлю та продаж вантажівок б/у та нового стану.

Так що, якщо ви зараз активно шукаєте авто для перевезення вантажів і ознайомилися з перерахованими нововведеннями – можна приступати до підбору, не втрачаючи часу.