Поліетиленові труби – маркування та різниця між ПЕ 100 та ПЕ 80

Маркування поліетиленових труб є важливим елементом, який допомагає ідентифікувати та відрізняти різні типи труб. Це необхідно для правильної установки та використання трубопроводів. Якщо вам необхідна допомога по вибору поліетиленових труб, то можна звертатися до компанії Пласт і Ко за посиланням.

На поліетиленових трубах зазвичай вказують таку інформацію:

назва виробника: це дозволяє ідентифікувати виробника та забезпечує гарантію якості.

розміри труби: вказується діаметр труби та її товщина стінок.

призначення: вказується призначення труби, наприклад транспортування питної води або газу.

тиск: вказується максимальний робочий тиск, який може витримувати труба.

стандарт: вказується відповідність труби до певних стандартів, таких як ASTM або ISO.

Маркування може бути нанесене на труби у різний спосіб, наприклад, печаткою, тисненням або наклейкою. Важливо, щоб маркування було чітким і легким до зчитування, щоб можна було швидко ідентифікувати трубу. Маркування для поліетиленових труб відіграє важливу роль у забезпеченні правильної установки, інформуванні зварювальника та використання трубопроводів, а також забезпечує безпеку та якість робіт.

Труби поліетиленові ПЕ 100 – сучасний стандарт поліетилену

Поліетилен (HDPE) – це полімерний матеріал, який широко використовується у виробництві трубопроводів для транспортування різних рідин та газів. Існують різні марки поліетилену, такі як ПЕ 100 та ПЕ 80, які мають свої унікальні властивості та застосування. Усі труби що ми реалізуємо, виготовлені у ПЕ 100, детальніше https://plastiko.com.ua/trubi-pol%D1%96etilenov%D1%96-pe-100/trubi-pol%D1%96etilenov%D1%96-pe-100-vodoprovodn%D1%96. Поліетилен ПЕ 100 – це високомолекулярний поліетилен, який має високу міцність та стійкість до ударів. Він має високу стійкість до зовнішніх факторів, таких як ультрафіолетове випромінювання, хімічні речовини та агресивні середовища.

ПЕ 100 зазвичай використовується для транспортування води, газу та нафтопродуктів в умовах підвищеного навантаження та напруги. Матеріал марки ПЕ 100 загалом є більш щільним та міцним, а отже, може використовуватись у більш жорстких умовах експлуатації. На сьогодні всі труби з поліетилену в Україні виготовляються з ПЕ100. ПЕ 80 – це поліетилен з низькою щільністю, який має високу еластичність і гнучкість. Він також має хорошу стійкість до впливу хімічних речовин, проте менш стійкий до ультрафіолетового випромінювання та механічних навантажень, ніж ПЕ 100. ПЕ 80 зазвичай використовується для транспортування води та інших негазових рідин.

Труби або фітинги з ПЕ 80 вимагають більшої кількості сировини для виробництва, тому останні 15 років вигідніше використовувати ПЕ100. Відмінності між ПЕ 100 та ПЕ 80 також пов’язані з їх хімічним складом та структурою. ПЕ 100 має більш упорядковану структуру кристалічних ґрат, що забезпечує йому більш високу міцність і стійкість. ПЕ 80, з іншого боку, має більш короткі молекули, що робить його більш гнучким та еластичним.

На сьогодні всі труби з поліетилену виготовляються з ПЕ100.