Обслуговування кондиціонерів

Купуючи кондиціонер, людина довгий час може насолоджуватися прохолодою, або, навпаки, теплом. Але запорука безперебійної роботи та довговічності служби залежить від своєчасного сервісного обслуговування.

Працюючи з кожним клієнтом, компанія Чисте Повітря налаштована на довгострокову співпрацю, тому не завищуємо ціни, не женемося за миттєвою вигодою та завжди діємо на користь замовника. На виїзд приїжджаємо в заздалегідь обговорений час, працюємо чисто, без перекурів і нервування.

Наша компанія проводить профілактичне сервісне обслуговування:

Чистка кондиціонерів, антибактеріальна обробка повітропроводів;

Заправка кондиціонерів; дозаправка кондиціонерів фреоном;

Перевірка герметичності кондиціонуючого контуру (фреонової магістралі), клапанів, кранів, патрубків тощо;

Обстеження та ремонт електричної системи кондиціонера.

Сьогодні нашою компанією проводиться ремонт та монтаж всіх видів кондиціонерів та кліматичних систем:

Інверторні;

Стельових;

Канальних;

Касетних;

Колонних;

Усіх видів промислових кондиціонерів;

Встановлюємо зимові комплекти на кондиціонери для підвищення їхньої ефективності в зимовий період;

Здійснюємо заміну внутрішньокімнатних та зовнішніх механічних елементів;

Виконуємо ремонт кондиціонерів будь-якої марки та складності.

Працюючи з нами, ви можете бути впевнені, що ваші кондиціонери завжди працюватимуть довго, безперебійно та ефективно.

Звертаючись до нас, ви отримуєте бездоганно якісне обслуговування за цілком лояльними цінами. На підтвердження своїх слів ми надаємо гарантію на всі види ремонтних, сервісних робіт та монтаж кліматичного обладнання. Ми можемо забезпечити гарантовано якісне обслуговування, тому що:

У нас працюють тільки високопрофесійні фахівці з гідною оплатою та чітко регламентованими роботами: монтажники займаються встановленням обладнання, сервісні фахівці проводять сервісне обслуговування, чищення та заправку кондиціонерів; Фахівці з ремонту роблять ремонт кондиціонерів будь-якої складності.

Працюємо лише з оригінальними сертифікованими запчастинами та витратними матеріалами, співпрацюємо з надійними постачальниками комплектуючих матеріалів;

З розумінням та повагою ставимося до кожного клієнта. Оперативно реагуємо на кожну заявку та забезпечуємо виїзд спеціаліста та вирішення проблеми (крім довгострокового ремонту) протягом доби; • Практикуємо адекватну та прозору цінову політику, надаємо приємні бонуси постійним клієнтам та знижки корпоративним клієнтам.