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Не пропрацював і два місяці: військовий супутник РФ зійшов з орбіти та згорів

13 Грудня 2022 11:25
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росія

Російський військовий супутник “Космос-2560” менш як через два місяці після запуску зійшов з орбіти та згорів. Про це розповів учений Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики у Кембриджі Джонатан Макдавелл у Twitter.

Він зазначив, що попередній російський супутник цієї серії також не зміг піднятися на орбіту.

“Російський військовий супутник “Космос-2560″, запущений у жовтні, повернувся в атмосферу 10 грудня над Гуамом. Як і попередній супутник цієї серії, він не проводив жодних операцій із виведення на орбіту”, — написав учений.

Джонатан Макдавелл вважає, що відсутність змін орбіти для цих двох місій була задумана, проте це трохи здивувало його.

16 жовтня в Міноборони РФ повідомили, що легка ракета-носій “Ангара 1.2” успішно вивела на цільову орбіту супутник “Космос-2560”. Він був запущений бойовими розрахунками космічних військ ВКС із російського випробувального космодрому Плесецьк.

“З кораблем встановлений і підтримується стійкий телеметричний зв’язок, його бортові системи працюють у штатному режимі”, — заявляли в “Роскосмосі”.

Про цілі, які мав виконувати Космос-2560, точних даних немає. За інформацією EverydayAstronaut.com, йшлося про супутник для оптичної розвідки класу Емка-3. Це могло б пояснити атмосферу таємності, що супроводжувала запуск.


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