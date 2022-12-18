Пилосос – незамінний прилад для прибирання помешкань, розрізняють за розміром, способом та методами накопичення пилу. В конструкцію кожного пилососу входить набір мішків. Купити мішки для пилососа можна в інтернет-магазині Майстер Плюс. Перед вибором пропонуємо детальніше дізнатись про різновиди та правильний підбір.

Мішок для пилососа ­– ємність для збору сміття та пилу під час прибирання. Основний компонент в системі фільтрів пилососа, подовжує термін використання фільтрів та роботи двигуна.

Виділяють два різновиди мішків: одноразові та багаторазові. В чому ж різниця?

Одноразові

Матеріал виготовлення папір або синтетичний матеріал, (мікрофібра). Замінюється після першого заповнення. Проте характеризується гігієнічністю, мінімальним контактом із брудом. Період користування складає близько двох місяців. Це залежить від площі поверхні, типу приміщення, складності і регулярності прибирань.

При підборі одноразового пилозбірника зверніть увагу на кількість його шарів, чим більше шарів, тим чистіше повітря. Кожен наступний шар затримує частинки пилу.

Одноразові мішки поділяються на три види: паперові, паперові із синтетичними волокнами та синтетичні.

Паперові

Одноразові паперові мішки виготовлені із якісного щільного фільтрувального паперу. Використовують два шари матеріалу. Рекомендуємо для прибирання дрібного пилу у повсякденному прибиранні. Не призначені для камінців, скла, уламків тощо.

Серед переваг варто виділити низьку вартість, гігієнічність (практично відсутній контакт з пилом), простоту у користуванні.

Недоліки: низька міцність, не підходить для прибирання великого сміття (камінців, крупи), деформується під дією води, а також менше затримує пил.

Паперові із синтетичними волокнами

Це пилозбірники, що складаються із двох шарів, синтетичного і верхнього шару – паперу. Синтетика покращує міцність мішка, аби уникнути розривів всередині пилососа. Порівнюючи за міцністю, перевагу віддають синтетичним мішкам, вони кращі паперових.

Переваги мішків із синтетичними волокнами: високий рівень міцності на розрив, гігієнічність та простота використання.

Проте, є недоліки: деформація паперового шару під дією води.

Синтетичні

Синтетичні мішки мають три фільтрувальних шари. Відрізняються підвищеною міцністю до порізів та високими фільтруючими параметрами, мають покращену фільтрацію для якісного збору пилу. Коли потік повітря проходить через пилозбірник, цей синтетичний шар електростатично заряджає мікроволокна. Тому затримує найдрібніші частинки пилу всередині.

Переваги: міцність, стійкість до гострих предметів, практично відсутній контакт з пилом, не деформується під дією води, краще затримує дрібні частинки бруду. Серед недоліків є підвищена вартість.

Багаторазові

Використовуються декілька разів поспіль. Проте багаторазовий мішок слід періодично прати. Виділяють за матеріалом виготовлення: текстильні, із нетканого матеріалу, за типом «замка».

Текстильні багаторазові мішки

Використовується високоякісна фільтрувальна тканина. Призначено для прибирання великого, будівельного сміття, скла, характеризується підвищеною міцністю.

Переваги текстильних мішків: багаторазове користування, економічність, зносостійкість.

Недоліки: контакт з пилом, гірше затримує мілкі частинки пилу.

Багаторазові із нетканого матеріалу

Використовується фільтрувальна тканина, також входять синтетичні елементи. Мішки стійкі до пошкоджень, порізів і розривів. Можна прибирати будівельне сміття, розбите скло.

Переваги мішків із нетканого матеріалу: багаторазове користування, міцність до гострих предметів, не деформуються під дією води.

Серед недоліків виділяють наступні: контакт з пилом, під час користування з’являються ковтунці на внутрішніх стінках, срок служби менший, ніж у текстильних.

За типом “замка”

Представлені мішки зазвичай поділяються на декілька видів застібок: липучки, застібки блискавки і затискачі. Виготовляються, або з пластику, або з текстилю. Основною перевагою є швидке відкривання та закриття, менше пропускають пил, витрачається менше часу на очищення від сміття, максимальна герметизація.

Проте, якість затримки пилу залежить тільки від щільності тканини та наявності підкладки.

При виборі мішка для пилососа, зверніть увагу на наступні фактори:

тип сміття для прибирання;

наявність домашніх тварин у приміщенні;

вимоги до гігієни;

хто буде прибирати;

цінова політика.

Купити якісний мішок для пилососа, можна в нашому інтернет-магазині Майстер Плюс за доступною ціною та в максимально короткі терміни. У нас широкий вибір мішків для пилососу від брендів Philips, Zelmer, Samsung, LG, Karcher та інших.