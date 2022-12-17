Как долго продукты хранятся в холодильнике

А теперь действительно к важным вопросам. Какие продукты как долго хранятся в холодильнике? Ответ зависит от индивидуальных особенностей каждого блюда или продукта. И хотя сегодня цена на холодильник Siemens позволяет сделать апгрейд вашей кухни относительно безболезненно даже для небольшого бюджета, важно знать некоторые параметры хранения и пользоваться проверенными хитростями.

Первое – определенно неправильно хранить все продукты без разбора в холодильнике. Например, фрукты и овощи не нужно хранить в таких же условиях, как мясо или молочные продукты. (Это также объясняет, почему абсолютно все холодильники Siemens на bs-partner.com.ua оснащены дополнительным отделением для овощей и фруктов и технологией noFrost).

Но сколько на самом деле хранится еда в холодильнике?

Основная информация о фруктах и ​​овощах

Фрукты и овощи очень быстро теряют консистенцию, если они не хранятся должным образом. Здесь целесообразно использовать упомянутое выше отделение для фруктов и овощей. Таким образом, среди прочего, можно также предотвратить повреждения от замерзания.

Зеленые листовые овощи и салаты имеют очень короткий срок хранения в холодильнике. Рекомендуется употреблять листовые овощи в течение двух дней, чтобы все еще иметь возможность извлечь выгоду из убедительного качества. Из-за высокого содержания воды свежие листовые овощи не следует хранить в морозильной камере. В противном случае при последующем размораживании они станут водянистым.

Брокколи и брюссельскую капусту можно хранить в холодильнике до пяти дней. Для более длительного хранения рекомендуется хранить брокколи или брюссельскую капусту в морозильной камере. Они даже могут храниться здесь до года.

Морковь

Морковь можно хранить в холодильнике до недели. Если она хранятся в герметичной и закрывающейся коробке, то немного дольше.

Цитрусовые

Лимоны, апельсины и другие цитрусовые хранятся в холодильнике всего один-два дня. На самом деле их можно дольше хранить при комнатной температуре – и 8-10 дней не редкость.

Молочные и яичные основы

Молоко, масло, яйца и сыр всегда имеют срок годности. Однако истечение срока действия не обязательно означает, что товары больше не являются съедобными. Что касается правильного хранения, следует соблюдать следующие советы.

Яйца

Яйца не должны храниться более четырех недель. Свежесть яйца (если оно куплено, например, у хозяйки на рынке) можно выяснить с помощью простого теста.

Стакан наполняется водой и в него помещается яйцо. Если яйцо на дне стакана, оно все еще съедобно. Если он всплывет, его больше нельзя употреблять. В этом случае уже образовалось слишком много газа и яйцо испортилось.

Молоко

Молоко длительного хранения можно употреблять дольше, чем свежее молоко, но после открытия упаковки его можно хранить в холодильнике только неделю.

Масло и йогурт

Масло можно хранить в холодильнике от двух до четырех недель. После этого прогорклый запах указывает на то, что его больше нельзя употреблять. Свежий йогурт, с другой стороны, может храниться в холодильнике только в течение четырех-шести дней.

Твердый сыр

Открытым твердым сыром можно наслаждаться до трех недель. Если вы хотите продлить его срок годности, храните сыр в закрытой коробке. Тертый сыр теряет свои гарантированные качества примерно через три дня.

Мясо и колбаса

Когда дело доходит до мяса и колбас, полезно внимательно изучить и использовать правила хранения упакованных продуктов.

К свежим товарам или открытой упаковке применяются следующие правила:

Стейк, отбивные и др.

Сырое мясо не хранится в холодильнике так долго, как жареное. Поэтому сырые стейки, отбивные и жаркое можно хранить в холодильнике только несколько дней. В качестве ориентира – максимум три дня. К этому времени они должны быть обработаны.

В отношении мясного фарша здесь действует «особое правило». Это должно быть обработано в тот же день.

Птица

Домашняя птица может храниться в сыром виде не более двух дней. После этого мясо обязательно следует переработать.

Свежая рыба и морепродукты

Копченую и вареную рыбу можно хранить в холодильнике до трех дней. Свежие морепродукты и рыба имеют срок годности всего один день. Если вы хотите быть в безопасности, вы должны покупать продукты в день, когда они должны быть обработаны.

Раздражает, когда продукты пропадают в холодильнике. С помощью простых приемов вы можете хранить их дольше.

Помните – в холодильнике действует следующий принцип: внизу холоднее, чем наверху. Поэтому верхнее отделение подходит для продуктов длительного хранения, включая полуфабрикаты, открытые продукты или сыр. Среднее отделение подходит для молочных продуктов, таких как йогурт, молоко или творог. Низ — лучшее место не только для овощей, но и для скоропортящихся продуктов, таких как мясо и рыба.

Лайфхаки:

Храните сыры в пластиковых коробках в холодильнике, иначе они высохнут.

Заверните мясное ассорти и другие открытые упаковки с мясом в пищевую пленку, чтобы они не потемнели.

Не охлаждайте бананы, потому что они станут черными.

Яблоко, груша и лимон ускоряют процесс созревания других фруктов. Они выделяют газ этилен.

Закройте разрезанный лимон пищевой пленкой вместо алюминиевой фольги.

Огурцы дольше хранятся при комнатной температуре, чем в холодильнике.

Помидоры теряют вкус в холодильнике.

Упакуйте морковь в герметичные полиэтиленовые пакеты и храните вне холодильника.