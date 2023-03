Бронемашини Strykers і Cougars уже в Україні: Резніков показав тест-драйв

Міністр оборони Олексій Резніков показав відео тест-драйву броньованих машин Strykers і Cougars.

“Бронемашини Strykers і Cougars тепер у вправних руках українських Десантно-штурмових військ. Провів тест-драйв. Я радий, що найкращі солдати світу отримують найкращу техніку від наших партнерів. Вона наблизить нас до перемоги”, – зазначив Резніков.

Також він подякував Президенту США Джозефу Байдену, міністру оборони США Ллойду Остіну та усім американцям.

🇺🇸Strykers & Cougars are now in the capable hands of 🇺🇦Air Assault Forces.

Took them for a test drive. I’m glad that the best soldiers in the world are getting the best vehicles from our partners.

They will bring us closer to victory.

Thank you to @POTUS @SecDef & all Americans. pic.twitter.com/xQCcAElvm4