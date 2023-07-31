Baykar побудує в Україні сервісний центр з ремонту безпілотників

Українське Міністерство оборони й турецька компанія Baykar Makina уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту й обслуговування безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Угода про створення сервісного центру для турецьких безпілотників була укладена в розвиток міжурядової угоди України й Туреччини про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, яка набула чинності в січні цього року.

У Міноборони зазначають, що цей крок суттєво посилить співпрацю Києва та Анкари в оборонній сфері та стане вагомим внеском у посилення українських оборонних спроможностей і наблизить перемогу України.

Державний секретар українського оборонного відомства Костянтин Ващенко зазначив, що центр із ремонту й обслуговування безпілотників Baykar буде створений “найближчим часом”.