Техно

Baykar побудує в Україні сервісний центр з ремонту безпілотників

31 Липня 2023 17:38
читать на русском →
туреччина, байрактар

Українське Міністерство оборони й турецька компанія Baykar Makina уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту й обслуговування безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Угода про створення сервісного центру для турецьких безпілотників була укладена в розвиток міжурядової угоди України й Туреччини про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, яка набула чинності в січні цього року.

У Міноборони зазначають, що цей крок суттєво посилить співпрацю Києва та Анкари в оборонній сфері та стане вагомим внеском у посилення українських оборонних спроможностей і наблизить перемогу України.

Державний секретар українського оборонного відомства Костянтин Ващенко зазначив, що центр із ремонту й обслуговування безпілотників Baykar буде створений “найближчим часом”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
31 Липня 2023 19:11

Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена

31 Липня 2023 19:56

Нардепа Холодова виключили з партії “Слуга народу”
31 Липня 2023 19:41

Сили оброни відбили наступи росіян у Харківській області, – Генштаб
31 Липня 2023 17:38

Baykar побудує в Україні сервісний центр з ремонту безпілотників
31 Липня 2023 17:26

Для експорту українського зерна будуть використовувати порти Хорватії

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

усі думки