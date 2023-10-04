СБУ знищила російський комплекс С-400 “Триумф”, – ЗМІ

Служба безпеки України вразила комплекс протиповітряної оборони окупантів С-400 “Тріумф” у Білгородській області РФ. Про це повідомляють джерела LIGA.net в СБУ.

“Цієї ночі дрони СБУ атакували стратегічний комплекс ППО С-400 «Тріумф» біля російського Бєлгорода. Ціна такого комплексу— $1,2 млрд. На викладених росіянами відео чути близько 20 вибухів в місці розташування «Тріумфа» та його радіо-локаційної системи. У цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло.”, – повідомили співрозмовники.

Джерела зауважили, що це вже другий комплекс “Тріумф”, який СБУ знищила за останній місяць. Минулий було уражено 14 вересня в Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.