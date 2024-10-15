СБУ затримала зрадника, який наводив російську артилерію на свою бригаду

Військова контррозвідка СБУ затримала 22-річного оператор БПЛА однієї з бойових бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку.

У 2023 році контрактник був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ –Сороколєтовим Дмитром Павловичем, повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, зрадник “зливав” ворожому спецслужбісту локації свого підрозділу БпЛА, який займався коригуванням вогню по окуупантам, що атакували Часів Яр.

Також агент намагався передати ФСБ координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру.

“За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах, де підтримував війну РФпроти України. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога”, – йдеться у повідомленні.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.