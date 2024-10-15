Кримінал

СБУ затримала зрадника, який наводив російську артилерію на свою бригаду
15 Жовтня 2024 10:09
читать на русском →
сбу
СБУ затримала зрадника у лавах ЗСУ / Фото: СБУ

Військова контррозвідка СБУ затримала 22-річного оператор БПЛА однієї з бойових бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку.

У 2023 році контрактник був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ –Сороколєтовим Дмитром Павловичем, повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, зрадник “зливав” ворожому спецслужбісту локації свого підрозділу БпЛА, який займався коригуванням вогню по окуупантам, що атакували Часів Яр.

Також агент намагався передати ФСБ координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру.

“За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах, де підтримував війну РФпроти України. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога”, – йдеться у повідомленні.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Жовтня 2024 12:30

Правоохоронці опрацювала понад 2000 викликів через “замінування”
15 Жовтня 2024 11:41

Терехов розповів, коли у Харкові розпочнеться опалювальний сезон
15 Жовтня 2024 11:21

Росіяни формують штурмовий батальйон з північнокорейських громадян на базі бурятської бригади, – ЗМІ
15 Жовтня 2024 10:09

СБУ затримала зрадника, який наводив російську артилерію на свою бригаду
15 Жовтня 2024 08:39

Повітряні сили розповіли подробиці нічної атаки росіян
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
усі думки