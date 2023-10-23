СБУ затримала за хабарництво чиновника АМКУ

Служба безпеки України затримала чиновника Антимонопольного комітету України (АМКУ), який нібито вимагав хабар у підприємців за непритягнення до відповідальності за виявлені порушення.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що посадовець вимагав хабарі у представників компаній, щоб проігнорувати виявлені в них порушення антимонопольного законодавства і не вживати щодо них адміністративних санкцій.

«Задокументовано, як держслужбовець „обклав даниною“ місцеву компанію, яка займається оптовою торгівлею хімічними засобами та технікою для очистки. За $8 тис. посадовець обіцяв керівнику підприємства „вирішити питання“ щодо ненакладення на нього штрафів за порушення, виявлені під час перевірки», — зазначається в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували одержання чиновником першої частини хабаря та затримали під час передачі йому наступного траншу.

На підставі зібраних доказів чиновнику повідомили про підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою(ч. 3 ст. 368 ККУ).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зокрема перевіряється інформація про можливу причетність до оборудки інших посадовців АМКУ.