СБУ затримала в Одесі двох чоловіків, які готували підпали авто українських військових

СБУ затримала в Одесі двох чоловіків, які на замовлення ФСБ мали підпалювати авто українських військових.

Про це СБУ повідомила у Телеграмі.

“На замовлення російської спецслужби фігуранти готували підпали авто українських військових на території міста. Для вчинення злочину зловмисники використовували легкозаймистий розпалювач, який мав пришвидшити загоряння транспортного засобу.

Щоб виявити потенційні цілі, фігуранти об’їжджали міські вулиці, де фіксували номерні знаки та місця паркування авто, за кермом яких перебували військовослужбовці”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що отриману інформацію зловмисники дистанційно передавали своєму російському куратору. Для комунікації використовували спеціально створений Телеграм-канал, який адміністрували представники ворожої спецслужби. Після «відмашки» від ФСБ виконавці підпалювали обране куратором авто, а потім переховувалися за різними адресами.

“Так вони спалили службове авто воїна із бойової бригади ЗСУ, що дислокується на території регіону. Після вчинення злочину терористи намагались на деякий час «залягти на дно», щоб потім продовжити серію підпалів”, – повідомили у СБУ.

Правоохоронці встановили місця перебування обох зловмисників і затримали їх у власних помешканнях.

За даними слідства, одним із затриманих є раніше судимий наркодилер з Одеси. Для вчинення злочинів рецидивіст залучив наркозалежного місцевого жителя, який погодився бути спільником в обмін на дозу наркотиків.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинів, ємності із розпалювачем та банківські картки, на які мали отримати «винагороду».

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що заподіяв значної майнової шкоди).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років в’язниці.