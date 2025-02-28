Кримінал

СБУ затримала у Харкові співробітницю колишньої МСЕК: лікарку підозрюють в фальсифікації діагнозів   
28 Лютого 2025 14:30
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Підозрювана в видачі фейкових діагнозів лікарка харківської МСЕК / Фото: СБУ
Підозрювана в видачі фейкових діагнозів лікарка харківської МСЕК / Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки викрили посадовицю однієї з нині розформованих медико-соціальних експертних комісій Харкова, яка підробляла документи для фіктивного отримання інвалідності.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними СБУ, 40-річна лікар-хірург працювала в одній з міжрайонних МСЕК Харкова та входила до складу комісії, яка складала відповідні акти для встановлення групи інвалідності. За даними слідства, лікарка-експертка вступила у змову з місцевим жителем, який прагнув незаконно отримати підстави для втечі за кордон.

“При цьому, мобілізації до українського війська він на той час не підлягав, адже обіймав посаду у Державній кримінально-виконавчій службі України, працюючи інспектором в одній з виправних колоній Харківської області”, – розповіли в СБУ.

Як встановили правоохоронці, лікарка без проведення фактичного огляду так званого пацієнта внесла фіктивні відомості до офіційного документа – акту огляду – та записала фейковий діагноз “серйозного захворювання опорно-рухомого апарату”.

“Встановлено, що в той час, коли за документами нібито проводився огляд псевдохворого, чоловік фактично перебував на своєму робочому місці на території виправної колонії. На підставі цієї сфабрикованої документації чоловік безпідставно отримав II групу інвалідності і згодом “з кінцями” виїхав за кордон”, – зазначили в СБУ.

Оперативники СБУ також встановили, що після розформування МСЕК, зловмисниця намагалася продовжити свою діяльність із визначення ступенів втрати працездатності. Вона влаштувалася адміністраторкою експертної команди з проведення оцінювання повсякденного функціонування особи в одній з місцевих лікарень. Такі експертні команди створені на заміну медико-соціальних експертних комісій та почали діяти з 1 січня 2025 року.

Що загрожує підозрюваній

На підставі зібраних оперативниками Служби безпеки доказів лікарці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою;
  • складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Затримана перебуває під вартою. Їй загрожує до семи років позбавлення волі.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, які скористалися протиправними послугами лікарки, а також фактів одержання нею неправомірної вигоди.


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