Кримінал

СБУ затримала трьох агентів російського ГРУ у Харкові та на Житомирщині

4 Жовтня 2023 11:18
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сбу

Контррозвідка СБУ викрила трьох жителів Харківської та Житомирської областей, яких підозрюють в роботі на російське ГРУ. Серед них — один громадянин РФ.

Про це повідомив 4 жовтня речник обласного управління СБУ Владислав Абдула.

За даними установи, агенти працювали на Головне управління генштабу ЗС РФ: вони збирали інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони, відстежували дані про атаки Росії та відправляли “звіти” старшому групи.

Ним виявився негласний позаштатний представник 74-го розвідувального центру російського ГРУ. Старший групи перебував у Білгороді, зазначив речник управління.

“Отримані дані він переправляв своєму “куратору” — кадровому співробітнику воєнної розвідки РФ. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та здійснення прицільних ударів по українських об’єктах. Затримані — місцеві жителі, яких російська воєнна розвідка завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення”, — йдеться у повідомленні.

Затриманим повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Нині вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

За словами Абдули, цей епізод став частиною більшої операції в межах якої раніше вже затримали ще трьох учасників цієї мережі.


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