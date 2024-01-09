Кримінал

СБУ затримала російського інформатора, який “полював” на ППО та HIMARS

9 Січня 2024 10:05
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сбу

Служба безпеки затримала ще одного інформатора фсб у результаті контрдиверсійних заходів на Донеччині. Зловмисник «зливав» локації Сил оборони, які залучені до бойових операцій на східному фронті.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Насамперед він намагався виявити пункти базування українських комплексів ППО та реактивних систем залпового вогню, у тому числі типу M142 HIMARS.

Також фігурант цікавився місцями найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ в районі Слов’янська.

Інформатор поширював отримані відомості через один з ворожих каналів у популярному месенджері.

За даними слідства, фігурантом є 43-річний місцевий житель, який підтримував збройну агресію рф проти України. Про це він неодноразово писав у прокремлівських Телеграм-каналах.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.


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