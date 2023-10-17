Під Києвом СБУ затримала “крота” російської розвідки, який збирав розвіддані про “Гвардію наступу” МВС України. Ним виявився мобілізований, його затримали в одній з військових частин.

Про це повідомляє СБУ.

“За вказівкою російської воєнної розвідки він збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів “Гвардії наступу” МВС України. Ним виявився мобілізований до лав Національної гвардії”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначають в СБУ ворожі розвідники завербували агента через популярну ігрову інтернет-платформу. Співробітники СБУ затримали його на території однієї з військових частин Нацгвардії.

“Ворога цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення “Рубіж”, – розповіли в спецслужбі.

Ці дані потрібні були окупантам для підготовки та ударів по українських об’єктах із застосуванням ракет і дронів-камікадзе.

Як зазначають в СБУ, агентом РФ виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці ще до його мобілізації. “Завдання” зрадник почав виконувати вже після його призову до однієї з військових частин Нацгвардії.

“Збір розвідданих російський “крот” здійснював у період, коли його залучали до охорони місць розташування військової техніки, озброєння та боєприпасів Сил оборони”, – додали у відомстві.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.