СБУ затримала російського “крота” у лавах ЗСУ на Дніпропетровщині 

На Дніпропетровщині затримали військовослужбовця бригади Державної спеціальної транспортної служби Міноборони, який працював на російські спецслужби.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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“Затримання відбулося ще на етапі, коли фігурант проходив загальновійськову підготовку на полігоні. Як встановило розслідування, військовий був завербований окупантами одразу після мобілізації до відповідного підрозділу. Він потрапив у поле зору ГРУ РФ через свої проросійські коментарі у соцмережах”, – йдеться у повідомленні.

Головне завдання агента — коригування ворожих повітряних ударів по українських позиціях у Дніпропетровській області. Він передав росіянам геолокацію військової частини, де проходив підготовку, а також збирав координати інших підрозділів.

Розвідані надсилав куратору через месенджер у вигляді міток на Google-картах із детальним описом об’єктів.

“Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила “крота”, задокументувала його контакти з російським ГРУ і затримала. При обшуку у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога”, – розповіли в СБУ.

Зраднику оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Його взяли під варту без права на заставу. Фігуранту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.