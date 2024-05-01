СБУ затримала банду “чорних зброярів”, які продавали криміналітету трофейне озброєння

СБУ затримала банду “чорних зброярів”, які продавали криміналітету трофейні кулемети та снайперські гвинтівки.

Банда торгувала зброєю у різних регіонах України, повідомляє пресслужба СБУ.

“У результаті спецоперації у Києві та Львові “на гарячому” затримано двох організаторів банди. Зловмисники намагались продати криміналітету партію снайперських гвинтівок російського виробництва” – йдеться у повідомленні.

Ще п’ятьох фігурантів затримано в Сумській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.

За даними слідства, фігуранти підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі. Також вони регулярно “моніторили” спеціалізовані інтернет-платформи з продажу різних озброєнь, де, зокрема, викладали свої “пропозиції”.

За наявними даними, фігуранти діставали зброю та боєприпаси для продажу насамперед з місць колишніх боєзіткнень поблизу лінії фронту.

Вилучена у зловмисників зброя / Фото: СБУ

Під час обшуку з тайників вилучено:

28 бойових пістолетів, у тому числі системи Макарова і ТТ;

понад 10 снайперських гвинтівок Драгунова;

3 пістолети-кулемети;

майже 3,5 тис. набоїв різного калібру.

Затримані під вартою, їм загрожує до 7 років тюрми.