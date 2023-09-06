Кримінал

СБУ затримала агента РФ, який встановлював GPS-трекер для наведення ракет на об’єкт “Укрзалізниці”

6 Вересня 2023 12:24
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Співробітники Служби безпеки України затримали агента російської спецслужби, коли той встановлював GPS-трекер для наведення російських ракет на один із стратегічно важливих об’єктів «Укрзалізниці» у Хмельницькій області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За сигналами «маячка», який хотів встановити підозрюваний, окупанти планували скоригувати свої ракети, кажуть спецслужбовці.

У разі успішного виконання ворожого завдання російський агент сподівався отримати кошти від свого «куратора» з Федеральної служби безпеки. Гроші мали надійти на банківську картку підозрюваного.

За даними слідства, мешканця Славути навесні дистанційно завербував кадровий співробітник «управління» ФСБ тимчасово окупованого Криму.

Під час обшуків в оселі чоловіка виявлено ноутбук, банківські картки, мобільні телефони та SIM-карти з доказами.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення або довічне. Підозрюваний перебуває під вартою.


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