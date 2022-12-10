СБУ виявила на території Харківської єпархії УПЦ сотні тисяч готівки, прокремлівську літературу та сухпайки окупантів

Служба безпеки завершила обшуки на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області.

На території єпархії виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями.

В одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Також в храмі викрили монаха з паспортом РФ. СБУ намагається встановити чи причетний він до розвідувально-підривної діяльності спецслужб Росії.

Всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Обшуки проводилися співробітниками СБУ Харківської області спільно з Національною гвардією та Держприкордонслужбою.