СБУ вивела з Придністров’я і затримала на Одещині агента ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої вивела з території невизнаного Придністров’я і затримала на Одещині агента ФСБ. Він отримав вороже завдання – створити власну агентурну мережу на півдні України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що для цього фігурант намагався дистанційно вербувати мешканців Одеської області, у тому числі місцевих правоохоронців.

“Щоб вивести російського агента на територію нашої держави, контррозвідники СБУ ввели в його поле зору діючу співробітницю Служби безпеки і створили умови щодо її “згоди” на співпрацю з ворогом”, – зауважили в СБУ.

За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати “кандидатку”.

Оперативна комбінація СБУ дозволила поетапно задокументувати злочинні дії російського агента і затримати його “на гарячому”.

“За даними слідства, ворожим поплічником виявився громадянин України, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці бойовиків так званої “ПМР”. Згодом він став снайпером у складі підконтрольного РФ підрозділу “внутрішніх військ Придністров’я”. Потім фігурант отримав “підвищення” і був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення “Едельвейс” МВС Росії”, – підкреслили в СБУ.

Крім того, перебуваючи у лавах російського спецназу, чоловік брав участь у бойових діях на території Дагестану та Чечні.

У 2014 році він прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь РФ, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

“Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до фейкової “ПМР”, де у 2019 році для виконання завдань ФСБ був завербований Сергієм Затикою та Денисом Марусіком – представниками місцевого “МДБ”.Тоді він отримав оперативний псевдонім “Скіф”, пройшов інструктаж, а вже у 2023 році приступив до виконання ворожих завдань”, – підкреслили у СБУ.

Серед пріоритетних напрямків його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідданих про дислокацію та переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні України.

Також він планував здобути інформацію про особливості роботи та переліку основних завдань, які виконують українські спецслужбісти в регіоні.

“Наразі слідчі Служби безпеки повідомили “Скіфу” про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення”, – зауважили в СБУ.

Там додали, що тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності його “кураторів” з ФСБ.