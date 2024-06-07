СБУ викрили у Хмельницькій області депутатку сільради, яка працювала на російську ФСБ 

У Хмельницькій області викрили депутатку сільради, яка працювала на російську ФСБ і завербувала своїх сина і доньку.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у лютому 2024 року депутатка однієї із сільських рад встановила зв’язок через месенджер Telegram і заборонену в Україні соцмережу “Одноклассники” з представником ФСБ РФ. Їй за гроші запропонували збирати дані про місця дислокації військовослужбовців Збройних Сил України.

Жінка погодилася та залучила до діяльності на користь ворога своїх сина і доньку.

“Підозрювані виїжджали на блокпости та передали ворогу інформацію про присутність там військових і поліцейських. Пізніше вони виконали ще одне завдання російської спецслужби. Повідомили про місцеперебування, склад та озброєння мобільних вогневих груп протиповітряної оборони ЗСУ на території району, а також зробили позначки на Google Maps. Також родина виконала ряд доручень куратора з ФСБ РФ: зібрали відомості про під`їзні дороги до військової частини, периметр території, місцезнаходження контрольно-пропускних пунктів, системи спостереження, розміщення постів, а також розташування місць для паркування особистого транспорту військовослужбовців”, – йдеться у повідомленні.

За свою “роботу” підозрювані отримали фінансову винагороду. Їх затримали під час об’їзду пунктів розташування мобільних вогневих груп протиповітряної оборони ЗСУ. Передачі ворогу зібраних розвідданих та фотознімків запобігли.

Усім трьом членам сім’ї з Кам’янець-Подільського району оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Їм обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.

Водночас у Службі безпеки наголосили, що до складу агентурної групи ФСБ входила депутатка місцевої ради та двоє її дітей: 42-річний син і донька, якій виповнилося 37 років.

“У поле зору російської спецслужби депутатка потрапила на початку цього року через свою прокремлівську активність в “Однокласниках”. Після вербування жінка залучила до злочинної діяльності своїх сина і доньку”, – зазначили в СБУ.