СБУ викрила суддю, який легалізував ухилянтів за хабарі 

Правоохоронці ліквідували масштабну корупційну схему в Одеській області, де суд за 3,5 тис. доларів хабаря ухвалював рішення, які дозволяли військовозобов’язаним чоловікам уникати мобілізації та виїжджати за кордон.

Про це повідомляє Служба безпеки України у Telegram

Схема діяла у Білгород-Дністровському міськрайонному суді. Ліквідували її СБУ спільно з Національним антикорупційним бюро.

До оборудки причетні співробітники суду та посередники. За даними слідства, злочинний механізм діяв із середини квітня 2022 року. За цей період фігуранти встигли “оформити” понад 1000 рішень на користь військовозобов’язаних.

Схема полягала у тому, що за хабар у суді приймалися рішення, які фіктивно визначали місце проживання неповнолітніх дітей за чоловіками. Це давало їм право ухилитися від мобілізації, а також виїхати за кордон.

Для реалізації схеми фігуранти залучили адвоката, який займався пошуком клієнтів, а також виступав у ролі посередника для зустрічі з ними та передачі грошей.

Щоб знайти ухилянтів, фігуранти розміщували оголошення у Instagram та Facebook.

СБУ та НАБУ задокументували на отриманні неправомірної вигоди одного із суддів. Наразі йому повідомлено про підозру за статтею Кримінального кодексу “Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою”. Санкція статті передбачає до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.

Триває розслідування.