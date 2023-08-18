Кримінал

СБУ викрила підприємців, які поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни

18 Серпня 2023 14:41
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сбу

Співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему, яка призвела до зриву державного замовлення на виробництво боєприпасів для ЗСУ напередодні повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Йдеться про контракт на поставку артилерійських мін на загальну суму майже 270 млн грн.

Згідно з даними слідства, до схеми причетні керівники трьох приватних компаній.

“Відповідно до підписаних договорів підприємці мали відвантажити бойові засоби ураження до лютого 2022 року. Однак, до цього строку компанії поставили до Міноборони лише частину замовлених мін, які до того ж виявились бракованими через використання в них неякісного пороху”, – пише СБУ.

Під час випробувань снарядів фахівці оборонного відомства виявили, що одержані артилерійські міни призводять до виведення з ладу самого артозброєння.

Після цього браковану партію було повернуто компаніям-виробникам для виправлення виявлених недоліків. Підприємці, зі свого боку, досі не усунули технічні несправності продукції й, як наслідок, не поставили нашим воїнам жодної одиниці боєприпасів згідно з держзамовленням.

Підприємцям було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах. Санкція передбачає 8 років тюрми.


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