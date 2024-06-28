Кримінал

СБУ викрила на Закарпатті  адміністратора Viber-каналу, який допомагав уникати мобілізації
28 Червня 2024 12:22
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сбу
Затримання зловмисника / СБУ

СБУ викрила на Закарпатті місцевого мешканця, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації.

Про це повідомили у відомстві.

Так, за даними спецслужби, адміністратором Viber-каналу, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації на Закарпатті, виявився водій швидкої допомоги.

“Чоловік адміністрував Viber-канал, в якому публікував повідомлення про місця здійснення представниками ТЦК та СП заходів із оповіщення населення призовного віку”, – йдеться у повідомленні.

Закарпатцю оголосили підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Матеріали справи скеровано до суду. Йому загрожує до восьми років тюрми.


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