СБУ викрила ймовірних спільників Святаша

Правоохоронці заочно повідомили про підозру у держзраді харківʼянам Дмитру Пойді та Андрію Бессарабову.

Про підозру з посиланням на СБУ повідомив “Харківський антикорупційний центр”.

Розслідувачі з’ясували, що після початку повномасштабного вторгнення чоловіки розвідували пересування та розташування українських сил для РФ.

“Із тексту підозри стало відомо, що удень 30 серпня 2022 року Бессарабов передав Пойді дані про розташування підрозділу ЗСУ поблизу села Дачне колишнього Зміївського району із зазначенням географічних координат. Варто зауважити, що трохи згодом на брифінгу міністерства оборони РФ було повідомлено, що пункт управління ЗСУ поблизу села Дачне знищено”, — пише ХАЦ.

Розслідувачі пишуть, що слідчі зафіксували щонайменше чотири рази, коли підозрювані передавали дані про розміщення особового складу та техніки ЗСУ перед початком контрнаступу у вересні.

“Шостого вересня відбулась наступна передача даних від Бессарбова Пойді, яка стосувалась руху підрозділів ЗСУ в районі Балаклії, а також розміщення Сил оборони України неподалік цього міста. Пойда увечері 8 вересня доповів нардепу Дмитру Святашу цю інформацію. На думку слідства, Святаш ці дані передавав невстановленим особам з-поміж представників органів державної влади РФ”, — повідомляє “Харківський антикорупційний центр”.

61-річному Бессарабову (зліва) та 34-річному Пойді загрожує довічне увʼязнення.

У травні 2022 року стало відомо, що прокуратура Харківщини проводить розслідування щодо колишнього народного депутата від “Партії регіонів” Дмитра Святаша щодо державної зради. Повідомлялось, що Росія його бачила гауляйтером Харкова після захоплення міста.

Майно та активи Святаша арештували та передали Агентству з розшуку та менеджменту активів, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

22 грудня 2022 року стало відомо, що СБУ оголосила екснардепа у розшук. За даними Служби, він втік до Росії, де переховується дотепер.

11 травня 2023 року Дмитру Святашу повідомили про підозру.