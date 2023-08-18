Суспільство

СБУ викрила банду рекетирів, які вибивали гроші називаючи себе військовими

18 Серпня 2023 13:56
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лвів, сбу

Служба безпеки України повідомила, що викрила на Львівщині банду “перевертнів” − чоловіки мобілізувалися до ЗСУ, але самовільно залишили підрозділ і займалися рекетом.

Про це повідомляє СБУ у Telegram.

“У результаті спецоперації на Львівщині знешкоджено банду рекетирів, яку організували двоє колишніх кримінальників, що приховали своє “минуле” і призвались на військову службу.

Після зарахування до складу однієї з військових частин регіону, вони самовільно залишили підрозділ і розпочали займатися вимаганням грошей з громадян”.

Зловмисники, прикриваючись статусом військовослужбовців, створювали штучні конфліктні ситуації, а потім виставляли жертвам “рахунок” за вирішення “спору”. 


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