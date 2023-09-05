СБУ в Харкові затримала жінку, яка коригувала російські удари

У Харкові затримано жінку, яка співпрацювала з ФСБ РФ та коригувала ракетні удари по стратегічних об’єктах.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За координатами жінки влітку 2022 рашисти здійснили ракетний удар по виробничих цехах місцевого заводу енергетичної галузі України.

“Щоб скоригувати ворожу атаку рф, фігурантка сфотографувала себе на фоні промислового об’єкта з прив’язкою до місцевості й відправила фото агресору. Зловмисницею виявилась працівниця постраждалого підприємства, яку фсб залучила до співпраці під час її поїздки до москви ще до початку повномасштабного вторгнення рф.

Після 24 лютого минулого року на неї вийшов представник російської спецслужби і поставив завдання передавати йому геолокації українських захисників та критичної інфраструктури у місті. Для комунікації між собою вони використовували популярний месенджер, а для конспірації жінка постійно змінювала мобільні телефони”, – йдеться в повідомленні.

Для передачі координат українських об’єктів фігурантка робила навпроти них “селфі”, потім відправляла фото до ФСБ і після цього одразу видаляла знімки з телефону.

“Щоб замаскувати підривну діяльність на користь фсб, їхня поплічниця активно публікувала у соцмережах власні коментарі, в яких демонстративно критикувала військово-політичне керівництво рф. Однак, їй це не допомогло. Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нею нового ворожого розвідзавдання”, – додали у Службі безпеки.

Наразі їй повідомлено про підозру, вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.