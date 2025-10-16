СБУ та Нацполіція затримали 20 організаторів “ухилянтських схем”

Правоохоронці заблокували нові схеми ухилення від мобілізації і затримали 20 організаторів оборудок, які за 3–14 тис. доларів допомагали військовозобов’язаним уникати призову. Підозри оголошено за низкою статей Кримінального кодексу України; зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними слідства, на Чернігівщині двоє місцевих жителів оформлювали «ухилянтів» на навчання до університету, ще один фігурант влаштовував клієнтів на підприємство критичної інфраструктури для отримання «броні». У Києві затримано лікарку-рентгенологиню та медсестру, які збували фіктивні меддовідки для зняття з військового обліку. На Прикарпатті п’ятеро працівників транспортної компанії оформлювали чоловіків водіями міжнародних рейсів для безперешкодного виїзду за кордон.

На Черкащині в Уманському районі затримано спеціаліста земельного відділу міськради та лікаря-офтальмолога, члена ВЛК: слідство інкримінує продаж фіктивних довідок для відстрочки, а також поширення проросійських коментарів у заборонених соцмережах. На Закарпатті в Ужгородському районі викрито трьох ділків, які показували лісові маршрути втечі до ЄС в обхід пунктів пропуску. У Луцьку військова контррозвідка СБУ затримала трьох місцевих, які вдома організували «типографію» для підробки військово-облікових і медичних документів. В Одесі викрито хірурга військово-медичного центру, який продавав фіктивні висновки про інвалідність військовослужбовцям.

Затриманим повідомлено про підозру, зокрема за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1; ч. 3 ст. 332; ч. 3 ст. 368; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2; чч. 2, 3 ст. 436-2 КК України. Комплексні заходи проведено під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, Чернігівської та Черкаської обласних прокуратур, Ужгородської й Луцької окружних прокуратур та Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.