Суспільство

СБУ та ГУР вразили “Морський нафтовий термінал” в окупованій Феодосії

5 Грудня 2023 17:36
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крим

Зранку 5 грудня Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони вразили «Морський нафтовий термінал» у Феодосії.

Про це hromadske повідомило джерело в правоохоронних органах.

Як зазначається, це важливий інфраструктурний обʼєкт, який забезпечує паливом російські війська. По ньому відпрацювали українські безпілотники. 

За словами співрозмовника hromadske, наслідки для росіян «доволі суттєві». На території термінала є близько 30 резервуарів палива.

Про атаку дронів на термінал повідомляв проросійський Telegram-канал Baza. Він писав, що два дрони намагалися атакувати нафтобазу, але на територію нафтобази нібито впали лише уламки.


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СБУ та ГУР вразили “Морський нафтовий термінал” в окупованій Феодосії
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