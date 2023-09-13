Кримінал

СБУ проводить рейди через заяви Росії про “брудну бомбу”

13 Вересня 2023 18:43
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сбу

Служба безпеки України проводить рейди для перевірки радіаційної безпеки через російські провокації щодо застосування “брудної бомби”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки були проведені по всій території України. Заходи були обумовлені регулярними погрозами з боку терористів щодо застосування “брудної бомби”.

Зазначається, що в результаті відпрацювань небезпечних радіоактивних матеріалів не було виявлено.

“Лише за тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів, які диверсанти Росії могли потенційно використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів”, – додає СБУ.

СБУ зосередила особливу увагу на моніторингу блокпостів у прифронтових й деокупованих районах, пунктів пропусків через кордон тощо. Також під час рейдів були відпрацьовані спільні алгоритми дій і механізми оперативного реагування на ядерні загрози з боку терористичної Росії.


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