СБУ проводить планові безпекові заходи у Києві

Служба безпеки України проводить планові безпекові заходи у Шевченківському районі Києва.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед основних локацій – Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість.

Основною метою заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей, зауважили в СБУ.

Відпрацювання відбуваються спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку Збройних сил України та іншими підрозділами, залученими до оборони столиці.

Під час безпекових заходів силовики:

проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.

Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану, наголосили в СБУ.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.

Служба безпеки України закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, і дотримуватись режиму комендантської години.

Як наголосили в СБУ, у своїй діяльності Служба безпеки України дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.