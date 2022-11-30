СБУ провела обшуки у Мураєва

Співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії «Наші» Євгена Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

Заходи відбувалися за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників, повідомили в СБУ.

Усе це – в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном.