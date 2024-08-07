СБУ повідомила про підозру російському генералу, який командував розгоном протестів під час окупації Херсонщини

СБУ повідомила про підозру генералу росгвардії Володимиру Спиридонову, який командував розгоном мирних протестів під час окупації Херсонщини.

За інформацією СБУ, генерал-лейтенант Володимир Спиридонов є командувачем Уральського округу військ Росгвардії. На початку повномасштабної війни він брав участь у захопленні Херсонщини та спробах придушення руху опору в регіоні.

Під час розгону мирних протестів у центрі Херсона та інших захоплених районах області окупанти ув’язнили до російських тюрем кілька сотень учасників зібрань. За даними СБУ, для цього підозрюваний залучив чотири тактичні групи, загін спецпризначення та оперативний підрозділ південного округу військ Росгвардії, де на той час він був заступником командувача.

У тюрмах до потерпілих застосовували численні тортури. Напередодні звільнення правобережжя Херсонщини Володимир Спиридонов організував переправлення підпорядкованих підрозділів Росгвардії на лівобережну частину області, а сам втік до Росії, де згодом отримав підвищення на посаді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.