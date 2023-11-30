Суспільство

СБУ підірвала стратегічну залізницю в Росії, яка веде до Китаю, – ЗМІ

30 Листопада 2023 11:32
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сбу

Сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка знаходиться в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

Як розповіли виданню джерела, сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в Бурятії.

“Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових постачання, паралізовано”, – повідомили співрозмовники.

Як зазначають джерела, підрив – чергова успішна спецоперація СБУ, хоча в спецслужбі це офіційно не коментують.

Під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Зараз на місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації.


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