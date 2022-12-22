СБУ оголосила в розшук Дмитра Святоша

За матеріалами Служби безпеки повідомлено про підозру колишньому народному депутату України, який публічно підтримав російську збройну агресію проти нашої держави.

Зловмисником є представник Харківського осередку партії регіонів. Саме від цієї політсили він п’ять разів обирався до українського парламенту.

СБУ не називає ім’я колишнього нардепа, але ілюструє повідомлення світлиною з Дмитром Святашем.

Після початку повномасштабного вторгнення він виступав на підтримку країни-агресора та виправдовував захоплення частини східних і південних районів України.

За даними слідства, у серпні цього року фігурант опублікував на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж пропагандистський пост.

У своєму дописі закликав мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти.

Таким чином зловмисник «гарантував» громадянам лояльне відношення з боку агресора, а також обіцяв «списання» кредитних зобов’язань.

Крім цього, він переконував про нібито регулярне надходження «гумдопомоги» з рф до захоплених районів України та «відновлення» зруйнованої інфраструктури.

За оперативними даними, щоб уникнути правосуддя за вчинені злочини зловмисник втік до росії.

На підставі зібраних доказів українські правоохоронці підозрюють фігуранта за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Наразі колишнього нардепа оголошено у розшук.